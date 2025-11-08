マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督は、9日に行われるプレミアリーグ第11節リヴァプール戦で監督キャリア通算1000試合目を迎える。現在54歳のグアルディオラ監督は、2007年夏にバルセロナBの指揮官に就任し、翌2008−09シーズンからトップチームの監督に昇格。リーグ3連覇や2度のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）優勝を果たすなど、記録にも記憶にも残る黄金期を築いた。1年間の休養を経て、2013年夏から