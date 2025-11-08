ボートレース徳山の「中日スポーツ杯争奪戦」は８日、準優勝戦３番勝負が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。市川哲也（５７＝広島）が勢い十分で優勝戦に勝ち上がった。５日目準優１０Ｒは３コースからコンマ０９のトップＳを決め、鮮やかにまくり差しハンドルを一閃。これで４日目から４連勝。「出来過ぎでしょう。エンジンとリズムがいい」とニッコリだ。舟足も力強い。「ペラが合ってないのに結果が出ている。