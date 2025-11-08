新日本プロレス８日の愛知・安城大会に、米国・ＡＥＷのオカダ・カズチカ（３８）が電撃登場。来年１月４日東京ドーム大会で行われる棚橋弘至（４８）の引退試合の対戦相手に決定した。オカダの地元で開催されたこの日の大会では、メインイベントで棚橋がＹｕｔｏ―ＩＣＥと対戦した。「ファイナルロード」と銘打たれたシングルマッチをハイフライフローで制し、大垣市立東中学校の後輩にあたるＩｃｅに貫禄を示した。すると