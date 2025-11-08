フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）、男子フリーが行われ、エースの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が１８８・６６点をマーク。合計２８７・２４点で、皇帝と称されたエフゲニー・プルシェンコ（ロシア）以来となる３連覇を果たした。２０２６年ミラノ・コルティナ五輪での金メダルを目指す鍵山は、イタリアと縁の深いオペラ曲「トゥーランド