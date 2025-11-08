ボートレース浜名湖G1「浜名湖賞開設72周年記念静岡県知事杯争奪戦」は8日、第12Rで優勝戦が行われ、2号艇の原田幸哉（50＝長崎）が3コースカドから捲って20回目のG1制覇を成し遂げた。2着は6コースから最内を突いた上田龍星。茅原悠紀はインから残して3着。連覇を狙った丸野一樹は落水失格。今節の総売り上げは75億2386万7100円。目標の70億円を上回った。超抜機とともに力強く駆け抜けた。原田は2号艇で挑んだ優勝戦で3