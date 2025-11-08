パキスタン・イスラマバード、アフガニスタン・カブール【イスラマバード共同】パキスタンとアフガニスタンのイスラム主義組織タリバン暫定政権は6〜7日、国境地帯の武力衝突の停戦維持に向けた協議をトルコで開いたが、合意に至らず終了した。双方が8日までに明らかにした。次回協議の見通しはなく事実上の再決裂。停戦合意は有効とみられるが、いずれも攻撃されれば対抗する姿勢で今後の情勢が懸念される。双方の協議は3回目