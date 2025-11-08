グラビアアイドルの白濱美兎さんがｍ、週刊少年チャンピオン49号（秋田書店）で、2度目の表紙&巻頭グラビアを飾りました。【写真】清楚にして妖艶…19歳の白濱美兎さんワインレッドのニットワンピに身を包んで見せる柔らかな微笑み、淡いブルーのチューブトップビキニで魅了する大人っぽい表情、シックなブラックの水着でベッドに寝転ぶシーンとさまざまな表情を見せています。これまでと変わらぬあどけなさと、ドキリとさせら