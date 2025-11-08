柏レイソルは11月８日、J１第36節で名古屋グランパスと三協フロンテア柏スタジアムで対戦。47分に相手のオウンゴールで先制し、これが決勝点となり、１−０で勝利。勝点を69に積みあげた。これで４連勝を飾り、10戦負けなし。試合後のフラッシュインタビューで、リカルド・ロドリゲス監督は「我々にとってとても重要な勝点３でした。そして難しい勝点３でもありました」とし、「選手たちは死ぬ気でピッチのなかで勝点３のた