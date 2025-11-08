平和について考えようと、サンフレッチェ広島レジーナの近賀ゆかりアンバサダーらが、高校生らと一緒に平和公園などをめぐりました。 このイベントは、高校生が企画した平和の尊さやスポーツの果たす役割を考える「ピースポダイアログツアー」に、近賀ゆかりアンバサダーらが参加し開催されました。 日本女子プロサッカーリーグの海堀あゆみ理事も参加して、平和公園など８カ所