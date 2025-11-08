８日、広島市中区の公園で平和への願いをデザインしたＴシャツを展示するイベントが開かれました。 このアートイベント「Ｖｏｉｃｅｓ ｆｏｒ Ｐｅａｃｅ」は被爆８０年の今年、広島から平和のメッセージを発信するために企画されました。 ひろしまスタジアムパークの水辺ひろばでは、「あなたにとっての平和とは」をテーマに、一般の人らがデザインしたＴシャツ３２９枚が展示されました。 ■平岡工業