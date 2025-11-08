新日本プロレス８日の愛知・安城大会でＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ王者の矢野通（４７）、ＹＯＨ（３７）、マスター・ワト（２８）組がＥＶＩＬ、金丸義信（４９）、ディック東郷（５６）組の挑戦を退け２度目の防衛に成功した。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の挑戦を迎え撃った王者組は、来年１月４日東京ドーム大会でのデビュー戦でＥＶＩＬと対戦する２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダ