Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê£¶£²¡Ë¤¬£¸Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤òÀë¸À¤·¤¿¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï£·Æü¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£Ìó£²Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¡£¤Þ¤¿£Ø¤Ç¤âÉüµ¢¤òÊó¹ð¡£¡ÖËÜÆü¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌ´¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À