乃木坂４６の５期生・池田瑛紗（てれさ）が８日までに自身のＳＮＳを更新した。インスタグラムに「個展『Ｗｉｎｇｓ：あひるの夢』スタートしました。よろしくお願いします」と、１１月から１２月にかけて東京・神保町で開催される自身の個展についてつづった。池田は東京芸大に在籍中。そのため、個展の開催を発表した際は大きな話題を呼んだ。この投稿にＳＮＳ上では「とっても楽しみだよ、ありがとう」「こちらこそよろ