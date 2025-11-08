ソフトバンク・中村晃外野手が８日、１歳の長男が国指定難病の「乳児てんかん性スパズム症候群」と闘っていることを明かした。自身のインスタグラムを更新。「昨年９月に生まれた息子について少しお話ししたいと思います」と書き出し、家族の様子をつづった。生後５か月でてんかんを発症した長男は原因の特定が難しく、治療も難航。夫人が付き添い、福岡県外の病院に入院していたことなどを明かし「運動、知能の能力の遅れ、将