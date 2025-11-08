フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の佐藤駿（エームサービス・明大）が自己ベストの１８９・０４点をマークし、今季自己最高の合計２８５・７１点で２位に入った。ＧＰシリーズ第２戦の中国杯の優勝と合わせ、日本男子では一番乗りでＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた。２戦連続で好成績