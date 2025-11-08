今年度での閉校が決まっている霧島市の小学校で最後の学習発表会が行われました。 1878年に開校した霧島市横川町の佐々木小学校は、1940年代には300人ほどの児童がいましたが、年々減少し、今年度で閉校します。 最後の学習発表会では、地域の人らおよそ40人が見守るなか、全校児童4人が1か月かけて練習してきた歌や劇などを披露しました。 （卒業生）「私も卒業生。4世代にわたって佐々木小学校と携われてうれしい」 （4年）