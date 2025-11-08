モデルでタレントの大河内志保さん（54）が2025年10月31日 、自身のインスタグラムを更新し54歳の誕生日を報告した。「もう一人の自分を抱きしめてあげても良い日かな」大河内さんは、「54年前の今日この世に生を受けました」と誕生日を報告し、ミニ丈のワンピースでバースデーケーキを持った笑顔ショットを投稿。「また一つ更新」とつづり、「54回アップデートしてもまだまだだな、と思うしその歳の私にできる精一杯の事をして来