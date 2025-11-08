バレーボール・Vリーグのフラーゴラッド鹿児島は、8日、ホーム日置市での初戦で勝利しました。 およそ700人のファンが駆けつけたホームタウン日置市での初戦。 きんでんトリニティーブリッツをホームで迎え撃ったフラーゴラッド鹿児島は、第一セットから2人のエースが躍動します。 新加入の迫田が先制すると、キャプテン長友の強烈なスパイク。流れをつかみ、第1