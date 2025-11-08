81年前の太平洋戦争中、アメリカ軍の攻撃を受け沈没した学童疎開船「対馬丸」の慰霊祭が、宇検村でありました。 学童疎開船「対馬丸」は1944年8月22日、沖縄・那覇港を出港し、長崎へ向かう途中、十島村の悪石島沖でアメリカ軍の攻撃を受け沈没しました。 乗っていた1788人のうち8割以上の1484人が死亡し、そのうちの784人が疎開のため乗船した子どもでした。 沈没後、宇検村の船越海岸に多くの遺体が流れ着いたことから慰霊碑