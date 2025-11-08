【動画】みやこS チョイ足しキーワード｜https://youtu.be/SmEuJfOCFyg テレビ東京・冨田有紀アナから『第15回みやこS（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！ 第15回みやこS（GIII）枠順2025年11月9日（日）4回京都2日目 発走時刻：15時45分 枠順 馬名（性齢 騎手名）1-1 サンデーファンデー （牡5 浜中俊）2-2 ノースブリッジ （牡7 岩田康誠）2-3 ドゥラエレーデ （牡5