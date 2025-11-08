◇女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック第3日（2025年11月8日滋賀県瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）山下美夢有（24＝花王）は6バーディー、2ボギーの68で回り、通算14アンダーで首位と1打差の3位に踏みとどまった。バーディーで滑り出し、3番でベタピンにつけて伸ばし、4番では10メートルのパットをねじ込んで連続バーディーで加速したものの、その後2ボギーを叩いて後退した。しかし、終盤に底力を見せた。いず