ラッパーの晋平太さんが亡くなっていたことが８日、分かった。親族が晋平太さんの公式Ｘで発表した。発表前から一部ラッパーやアーティストがＳＮＳで追悼の投稿をしていた。葬儀は近親者のみで執り行われた。発表では「一部ＳＮＳや報道で取り上げられております件につきまして、改めてご報告申し上げます。先日、晋平太が永眠いたしましたことを、ここにお知らせいたします」と報告。「これまで私どもの意向により公表を控え