XGのリーダーであるメンバーのJURINが、JURIN ASAYAとして11月18日にソロデビューシングル「PS118 (feat. Rapsody)」をリリースすることが決定した。10月24日、XGが所属するXGALXの公式SNSアカウントから、DEBUT SINGLE「PS118」と明記された画像が突如として公開され、ファンの間では、これがXGALXの新グループのデビューと予想する声が多く上がっていたが、これがJURINのデビューシングルであることが明らかになった。「PS118 (f