映画『プレデター』シリーズの最新作『プレデター：バッドランド』が、いよいよ2025年11月7日（金）に日米同時公開を迎える。 監督は前作『プレデター：ザ・プレイ』（2022）が絶賛された鬼才ダン・トラクテンバーグ。エンドクレジットでは、『アバター』シリーズの巨匠ジェームズ・キャメロンを「スペシャルサンクス」としてクレジットし、特別な謝意を捧げた。もっともキャメ