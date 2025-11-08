ニューストップ > スポーツニュース > 競馬ニュース > フォーエバーヤングが日本馬初のBCクラシック制覇 オーナーも祝福 渋谷 ダート パン ナイツ 麻雀 パンダ 競馬 藤田晋 スポーツニュース・トピックス スポーツ報知 フォーエバーヤングが日本馬初のBCクラシック制覇 オーナーも祝福 2025年11月8日 19時0分 リンクをコピーする フォーエバーヤングによる日本馬初のＢＣクラシック制覇に沸き立つ競馬界。その熱狂はジャンルを超えている。１１月８日、プロ麻雀のＭリーグに所属しているトッププロたちが東京競馬場で行われたトークショー終了後、取材に応え興奮を語った。フォーエバーヤングのオーナーである藤田晋氏が創立しチェアマンを務めるリーグだけあって、偉業への感動もひとしおの様子だ。同オーナーが前監督の渋谷アベマズに所属する多井隆晴 記事を読む おすすめ記事 元AAA・伊藤千晃、8歳長男が空手で人生初優勝 親子2ショット添え報告「えー！すっごい!!!」 浦田直也も祝福 2025年11月4日 16時15分 【侍ジャパン】牧秀悟、２３年ＷＢＣの同僚・岡本和真の合流に「チームにとっても大きい」…フリーでは同組で快音連発 2025年11月8日 14時59分 南野拓実、豪快シュートを枠外へ飛ばし痛恨の決定機逸「それは枠入れなきゃ」同点チャンスを逃しファンから厳しい声 2025年11月4日 11時51分 大谷の完全英語スピーチが「もうネイティブやんか」 LA大興奮のマイクパフォ「盛り上げ方も…」 2025年11月4日 12時3分 SUPER EIGHT・横山裕「立候補するんじゃないか」 村上信五の政界進出ネタをイジる 2025年11月4日 22時35分