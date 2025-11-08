エアプサンは、日本〜釜山・ソウル/仁川線を対象としたセールを11月6日から16日まで開催する。対象路線と片道最低運賃は以下の通り。いずれも燃油サーチャージ、諸税は別途必要となる。搭乗期間は11月6日から2026年1月31日まで。・釜山発着福岡（2,500円）、大阪/関西（2,900円）、札幌/千歳（4,000円）、松山（5,000円）、東京/成田（5,500円）・ソウル/仁川発着福岡（5,000円）、大阪/関西（6,000円）、東京/成田（8,000円）⇒>