人材不足が課題の一つとされる介護・福祉業界へ子どもたちに興味や関心を持ってもらおうと仕事を体験できるイベントが金沢市で8日開かれました。このイベントは、小中学生を対象に介護福祉士やホームヘルパーなどの仕事を体験することで介護の仕事に興味を持ってもらおうと今年初めて開かれました。およそ180人の小中学生が参加し、理学療法士のコーナーでは病気やけがの回復を促すためのストレッチの補助を体験しました。参加した