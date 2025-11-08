◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節川崎１―１岡山（８日・Ｕ等々力）川崎は後半３９分に、途中出場のＭＦ山本悠樹が右足でゴールを奪い、先制したが、後半アディショナルタイム５分に岡山に追いつかれ、１―１で引き分けた。先制ゴールの山本は試合後、「（試合に）入った時にどうやって崩そうかなと考えながら入った。得点を取れたところまでは良かったが、失点のところは自分のミス。ミスしてはいけない時間帯と場所だったの