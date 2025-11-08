◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の佐藤駿（エームサービス・明大）が自己ベストの１８９・０４点をマークし、合計２８５・７１点で２位だった。３連覇達成の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）には一歩及ばなかったが、佐藤は日本男子の一番乗りでＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決め