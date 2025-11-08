三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ・岩田剛典が８日までに自身のインスタグラムを更新し、夜の街をバックにたたずむ姿や、フードをかぶってカメラを見つめるアップショットを披露した。この投稿には「全部カッコよすぎる、、、」「ドアップありがとう」「はぁぁぁぁ好き」「かっこいいがすぎる」「上目遣いはやばすぎる」などの声が寄せられている。