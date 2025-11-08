北海道知内町の家庭菜園で2025年11月8日、複数のクマの足跡が見つかりました。8日午前10時ごろ、住人の男性が家から5メートルほどの畑に10センチ以上のクマの足跡があるのを発見しました警察によりますと、足跡は10個以上見つかっていて、東から西の方に進んでいたということです。他にクマの痕跡は見つかっていません。警察は付近の警戒を強めています。