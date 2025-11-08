「浜名湖賞・Ｇ１」（８日、浜名湖）２号艇の原田幸哉（５０）＝長崎・７６期・Ａ１＝が、３カドまくりで大会初優勝。Ｇ１は、昨年４月の大村周年以来となる通算２０回目の優勝。優勝賞金１２００万円を上積みして、賞金ランキングは一気に１３位まで浮上した。２着には６号艇の上田龍星、３着に１号艇の茅原悠紀が入った。ファイナルも原田のエース機パワーがさく裂した。レース前のＳ特訓から３カドで練習を行い、展示、本