侍ジャパンの一員として宮崎強化合宿（サンマリン）に参加している金丸夢斗投手（２２＝中日）が８日にブルペン入り。「ピッチコムやピッチクロックへの慣れや、腕を振って出力を出すことを意識しました」と振り返った。２０２４年３月の欧州代表戦（京セラ）で、関西大在学中の身ながら能力の高さを評価されトップチームの一員として井端監督に選出された経歴を持つ竜のプロスペクトは、ハイレベルな環境の中、現在進行形で成