現地時間11月8日、オーストラリア・フレミントン競馬場で行われたクイーンエリザベスステークス（G3・芝2600m）に、日本馬ゴールデンスナップ（牝5・栗東・田中克典）がM.ディー騎手で参戦。2馬身差の3着と好走した。勝利したのはD.レーン騎乗のウィスキーオンザヒル（セ6・G.トンプソン）で、勝ちタイムは2分49秒17（不良）。【レース動画】3着に好走したゴールデンスナップ…豪クイーンエリザベスS豪遠征2戦目で好走クイーンエ