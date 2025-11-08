8日の朝、愛知県岡崎市の公園で、休憩スペースのデッキが壊されているのが見つかりました。原因はスケートボードの衝撃によるものと見られ、警察が器物損壊の疑いで捜査しています。 【写真を見る】公園の休憩スペースのデッキが破損13か所が欠けるなどの被害に…原因はスケートボードによる衝撃か被害額は約60万円愛知･岡崎市の籠田公園 岡崎市役所によりますと、8日午前8時ごろ、籠