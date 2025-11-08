日本発のグローバルグループ&TEAMが、10月28日にリリースした&TEAM KR 1st Mini Album『Back to Life』のタイトル曲『Back to Life』を引っ提げて、11月7日に出演したKBS 2の音楽番組『MUSIC BANK』で1位を獲得した。《写真》「令和の花男」K＆JO、最強貴公子SHOTSBS M『THE SHOW』、MBC M『SHOW CHAMPION』に続き、韓国音楽番組での3冠達成となり、韓国デビューから1週間で驚異の勢いを見せつけている。&TEAMは11月5