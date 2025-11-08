メ～テレ（名古屋テレビ） 天皇皇后両陛下が9日に 開催される「全国豊かな海づくり大会」に出席するため、三重県を訪問されています。 両陛下の三重県訪問は2019年以来6年ぶりです。 8日午後、近鉄鳥羽駅に到着され、鳥羽水族館を訪問されました。 水族館では、えさを求めてジャンプするラッコを笑顔でご覧になりました。 陛下はスタッフに、「ラッコは目はいいのですか」と質問され、皇后陛下は「ジャンプすると