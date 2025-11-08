8日午後、北九州市若松区響町の工場で、22歳の男性作業員が金属製の板に頭を挟まれ死亡しました。警察と消防によりますと、8日午後1時前、北九州市若松区響町の工場で「作業員が機械に頭を挟まれている」と別の作業員から119番通報がありました。頭を挟まれていたのは日本コークス工業の工場に勤務する男性作業員(22)で、消防が駆けつけて救助しましたが死亡が確認されました。亡くなった男性作業員は可動式機械の不具合のメ