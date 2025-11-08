◇アジアプロ野球交流戦楽天―楽天モンキーズ（2025年11月8日台湾・桃園）楽天の吉野創士外野手（22）が楽天モンキーズ戦に「4番・右翼」で先発出場。初回2死三塁で、2試合連続の先制打となる遊撃内野安打。「打ったのはストレート。先制点がとにかく重要なので打てて良かったです。次も打てるように頑張ります」とうなずいた。吉野は2回無死一塁の右翼守備でゴロを処理すると、一塁走者を三塁で刺すレーザービームも披