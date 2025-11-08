北日本では、昨夜からけさにかけてまとまった雪が降り、札幌市でも今シーズン初めて積雪を観測しました。冬型の気圧配置となった北海道の上空には、12月並みの寒気が流れ込み、札幌では午前11時の時点で12センチの積雪を観測。平年より4日早い「積雪」初日となりました。11月上旬に札幌の積雪が10センチを超えるのは2016年以来、9年ぶりです。また、中心部では路面電車の軌道に積もった雪を除雪する「ササラ電車」が、昨シーズンよ