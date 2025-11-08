花々のエッセンスで“肌と心の美しさ”を育むスキンケアブランドFEMMUE〈ファミュ〉から、人気の「ビューティ クレンジングバーム」がパワーアップしてリニューアル登場。とろけるようなテクスチャーと天然由来成分で、肌も気分もスパ帰りのように整う高保湿クレンジングです。メイクも毛穴汚れもやさしくオフしながら、しっとりすこやかなツヤ肌へ導きます。 FEMMUE クレンジングバームが新