ロックバンド「ゲスの極み乙女」の川谷絵音さん（36）が11月8日までにXを更新し、大学の奨学金返還を完了したことを報告した。ネット上では、長い年月をかけて返還を終えた川谷さんを労う声が多く寄せられている。【写真】「36歳、ついに…」公開した通知書川谷さんは「36歳、ついに奨学金返し終わった！！！！」として返還完了の通知書をアップ。公開された写真のなかには2025年10月に奨学金の返還を完了した旨が記載されている。