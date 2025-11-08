鎌倉の人気土産「鳩サブレー」で知られる豊島屋（本社、神奈川県鎌倉市）が、新グッズ「デニムポーポバッグ」の販売を開始し、ネット上で話題となっている。【写真】「唐突ですが」本店限定のデニムバッグ同社公式インスタグラムは11月7日、「いつもながら唐突ですが」と前置きした上で、「本日より『デニムポーポバッグ』を販売させて頂きます」と報告。「以前にもごさいましたデニム地のトートバッグをリニューアル致しました。