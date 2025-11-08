西武は8日、育成ドラフト4位指名の濱岡蒼太投手（川和高）の入団交渉を行ったと発表した。濱岡は西武球団を通じて「ライオンズは左腕が多いので、先輩方の背中を追って自分も成長していきたいです。変化球で打者を翻弄するピッチングが得意なので、その点は注目して欲しいですし、1日でも早く支配下選手になって、一軍のマウンドで投げる姿を見せられるようにがんばります」とコメント。