今年50周年のマイメロディと20周年のクロミとコラボした体験型ポップアップ「SHIBUYA109 × MY MELODY ▽ KUROMI Anniversary Campaign」が、11月15日（土）〜11月30日（日）の期間、東京・渋谷にあるSHIBUYA109で開催される。【写真】カラオケルーム風!?キュートなフォトスポットが登場■テーマは「メロクロな関係」今回開催される「SHIBUYA109 × MY MELODY ▽ KUROMI Anniversary Campaign」は、ふたりの“正反対だからこ