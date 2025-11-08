◆秋季練習（8日、タマスタ筑後）ソフトバンクの渡邉陸捕手（25）が、今季味わった悔しさを胸に練習に励んでいる。この秋は守備ではブロッキングとスローイングの安定、打撃では150キロを超える真っすぐを長打にすることをテーマに取り組んでいる。今季は開幕1軍でスタートし、24試合に出場したが打率2割2分2厘にとどまった。6月中旬以降は2軍で試合を重ね、1軍に再昇格することができなかった。「チャンスをもらえたのに、