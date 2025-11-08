クラブ史上初のJ１に臨んだファジアーノ岡山が、２試合を残して残留を決めた。J１の35節時点で、岡山は勝点41で15位。降格圏の18位・横浜FCとは勝点９差だった。迎えた11月８日の第36節で、横浜FCは鹿島アントラーズに１−２で敗れた。この試合の約１時間後、岡山は敵地での川崎フロンターレ戦に臨んだ。岡山は84分に先制を許すも、90＋５分に松本昌也が起死回生の同点ゴールを奪取。１−１のドローに持ち込んだ。試合後に