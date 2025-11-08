7日午後９時半頃、湯沢町湯沢の宿泊施設の駐車場で、宿泊客の３０代の男性がクマに襲われました。男性は病院に運ばれ手当を受けましたが、左腕をかまれたほか左手の甲をひっかかれ軽傷です。クマは体長およそ１メートルとみられています。【観光客は・・・】「今駅の入口に目撃情報があったと書いてあった人通りのない所には行かないようにする」男性が襲われた宿泊施設は越後湯沢駅近くで温泉街にあります。警察は湯沢町と