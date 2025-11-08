北海道・士別警察署は2025年11月8日に剣淵町で見つかった遺体について、士別市に住む79歳の女性と判明したと発表しました。警察によりますと、女性は6日から行方不明になっていて、遺体は女性をヘリコプターで捜索していた道警航空隊によって発見されたということです。遺体は犬牛別川の河川敷でうつぶせの状態で見つかり、駆けつけた救急隊によってその場で死亡が確認されました。遺体は服を着た状態で、目立った外傷はない