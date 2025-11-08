藝展の愛称で親しまれている県藝術美術展が開幕しました。会場には彫刻や洋画など6つの部門合わせて941点が展示されています。こちらは洋画部門で連盟賞を受けた小千谷市の和田三正さんの作品「時めき」。身近な自然を水彩画で繊細に描いた点が評価されました。【県美術家連盟伊藤省風理事長】「全国的に活躍する作家（の作品）がいっぱい入っていてすごくレベルの高い展覧会。何か伝わってくるものが必ずあると思うのでそのへん